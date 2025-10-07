Атаки Украины вынудили РФ гнать нефть на экспорт на пределе возможностей, - Bloomberg

По информации издания, средний объем поставок нефти из российских портов за четыре недели до 5 октября составил 3,57 млн баррелей в день - только на 80 тысяч баррелей меньше, чем максимум с мая 2024 года.

В результате украинских атак переработка нефти в России упала ниже 5 млн баррелей в день - минимум с апреля 2022 года. При этом экспорт нефти вырос примерно на 500 тысяч баррелей в день с середины августа.

При этом, как уточняет Bloomberg, Россия, вероятно, не сможет увеличить поставки дальше: резервные мощности портов почти исчерпаны. Два главных порта - Приморск (Балтика) и Новороссийск (Черное море) - работают почти на пределе. Третий, Усть-Луга, теоретически способен экспортировать больше, но с начала года его отгрузки ниже пиков октября 2024-го. В сумме свободные мощности трех портов составляют лишь 165-265 тысяч баррелей в день.

В это время Европа усиливает контроль над российскими танкерами. В частности, Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России, в рамках которого планируется удар по "теневому флоту" РФ, ограничения для НПЗ, трейдеров и нефтехимических компаний, в том числе из Китая, а также возможные пошлины на российскую нефть по трубопроводам.