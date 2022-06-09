Росіяни вдарили по аміачному цеху хімзаводу "Азот": що відбувається в Луганській області

Російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті". Загалом по Луганській області через обстріли за добу четверо загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"8 червня ввечері (окупанти - ред.) двічі поцілили по Сєверодонецькому об’єднанню "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них - цех виробництва аміаку. Про наслідки обстрілів буде повідомлено окремо", - написав Гайдай.

Крім того, щонайменше чотири загиблих жителів області. Так, один із них - сєвєродончанин, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня, ворог відібрав життя й у трьох лисичан - чоловіка і двох жінок.

За словами Гайдая, за останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі.

"Нещастя сталося в одній родині - унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська було вбито жінку та поранено її доньку", - зазначив голова ОВА.

Зокрема, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню 8 червня російською армією обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком.

При цьому по Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Разом з тим росіянами завдано ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому.

Як пояснює Гайдай, де вже більш-менш безпечно, місцевість встигнули оглянути та зафіксувати руйнування.

Так, у Гірському пошкоджено 10 будинків, в Оріховому - вісім, у Лисичанську - чотири.

Загалом за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, як розповів радник голови ОП Олексій Арестович, українські війська продовжують знищувати окупантів у Сєвєродонецьку, тож росіяни відступають під тиском ЗСУ.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Це дуже жорстока та дуже важка битва.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.