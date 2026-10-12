Атаки РФ на металлургические заводы бьют по бюджету: потери налогов могут составить миллиарды

Российские атаки на производство и логистику уже привели к существенным потерям для государственного бюджета. За девять месяцев 2026 года он недополучил около 49,5 млрд грн налоговых поступлений, а до конца года эта сумма может возрасти до 70 млрд грн. По пессимистическому сценарию ущерб может достигнуть 100 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью в Forbes Ukraine.

Влияние остановки ГМК на бюджетные поступления

Одним из факторов дальнейшего ухудшения ситуации стала остановка крупных предприятий горно-металлургического комплекса после росийских ударов.

В частности, остановились Южный ГОК, "Запорожсталь", "Каметсталь", Ferrexpo и "АрселорМиттал Кривой Рог". Это создает риски сокращения налоговых платежей как в государственный, так и в местные бюджеты.

Только за первое полугодие 2026 года предприятия Метинвеста Южный ГОК, "Запорожсталь" и "Каметсталь" уплатили 4 млрд грн налогов.

Для Южного ГОКа основной статьей платежей была плата за пользование недрами, поэтому остановка добычи может напрямую сократить поступления в бюджет. В то же время, предприятия продолжают выплачивать зарплаты и связанные с ними налоги.

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Значительным налогоплательщиком также остается и "АрселорМиттал Кривой Рог". В 2025 году компания уплатила 8,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, из них 2,6 млрд грн – в местные бюджеты.

Угрозы для бюджета-2027 и необходимые решения

В издании отмечают, что проблема выходит за рамки металлургии. Российские атаки по предприятиям, энергетике и логистике снижают способность бизнеса прогнозировать работу и будущие налоговые платежи.

Это создает дополнительные риски для бюджета-2027. Его проект предусматривает 2,8 трлн грн налоговых поступлений, однако глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прогнозирует, что фактические поступления могут быть на 90 млрд грн ниже плана.

"Рост цен, зарплат и стоимости импорта может увеличивать номинальные поступления, но следует учитывать и потери от разрушенных предприятий, остановки производств и проблем с выполнением экспортных контрактов", - отметил он.

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Чтобы поддержать экономику, необходимы государственные решения, в частности – усиление защиты производственных объектов, стабильное энергоснабжение, защита портовой и логистической инфраструктуры, прогнозируемая налоговая политика, доступ к долгосрочному кредитованию и расширение страхования военных рисков, указывает издание.

Таким образом, дальнейшая остановка крупных промышленных предприятий, в том числе металлургических, создает для бюджета двойной риск: сокращение налоговых поступлений уже сейчас и рост разрыва между запланированными и фактическими доходами в 2027 году.