Forbes посчитал, сколько потеряет экономика Украины из-за остановки металлургии

Российские атаки почти остановили украинскую металлургию. Около 90% производства стали не работает, а в самом худшем сценарии потери для экономики могут достигнуть 6,5-7% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Forbes Ukraine.

Атаки на ГМК с начала года

С начала 2026 года Россия не менее 30 раз атаковала ключевые предприятия ГМК. Семь доменных печей были поражены или разрушены, 18 человек погибли.

"Сейчас мы не выплавляем ни сталь, ни чугун", – сказал в комментарии президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Антирекорд сентября

Руководитель офиса CEO группы "Метинвест" Александр Водовиз отметил, что в сентябре была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали.

"Ситуация в металлургии катастрофическая. Мы можем планировать работу только на месяц вперед", – сказал он.



В 2025 году ГМК обеспечил 6,2 млрд долларов экспорта и 5,5% ВВП Украины. В этом году, по оценке Forbes, в самом худшем сценарии негативный эффект для экономики может достичь 6,5-7% ВВП – ведь кризис в металлургии отразится и на ряде смежных отраслей.



По словам Каленкова, одно рабочее место в ГМК создает 7,5–8 рабочих мест в смежных отраслях. Потому последствия остановки распространяются на транспорт, энергетику, машиностроение, ремонтные компании и логистику.



Отдельный риск – падение экспорта железной руды: альтернативные морю маршруты позволяют вывозить лишь до половины прежних объемов.

"Потеря экспорта руды – это потеря 1 млрд долларов валютной выручки в год – только по руде", - отметил изданию CEO Metals Consulting International Александр Сирык.

Остановка заводов уже бьет и по городам

В 2025 году "АрселорМиттал Кривой Рог" уплатил 8,5 млрд грн налогов и сборов, из них 2,6 млрд грн – в местные бюджеты. Предприятия "Метинвеста" в Запорожье за первое полугодие 2026 года уплатили почти 1,6 млрд грн.

Сейчас речь идет также о социальных угрозах - ведь городской бюджет потеряет возможность финансировать часть услуг, например бесплатный проезд.



В целом, по оценке "Укрметаллургпрома", остановка ГМК может стоить Украине 5–7 млрд долларов валютной выручки и не менее 30–40 млрд грн бюджетных поступлений. Так что главный вопрос сейчас - не только ремонт заводов, но и сохранение людей и мощностей.



"Пока не будет какого-либо понимания безопасности, будет трудно говорить о возобновлении производства", – сказал Каленков.

Переговоры АМКР с Офисом президента

Сейчас компания АМКР ведет переговоры с Офисом президента по выходу из кризиса. Среди ключевых вопросов – безопасность работников, дальнейший формат работы предприятия, возможный простой или увольнение персонала и налоговые вопросы.

В то же время, украинские, европейские и глобальные профсоюзы призывают не увольнять работников АМКР, а перевести их на оплачиваемый простой.

Ведь после российских атак сохранение квалифицированного персонала необходимо для дальнейшего возобновления предприятия, говорится в обращениях IndustriALL и IndustriAll Europe.