Атаки на нефтебазы в Краснодарском крае РФ - работа дронов СБУ, - источник

Благодаря удачной работе СБУ в России вчера поднялся масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Вчера россияне весь день не могли потушить масштабный пожар, который возник в результате ночной атаки дронов на нефтебазу возле станицы Павловская Краснодарского края.
По информации источников, за этим "хлопком" стоят дроны СБУ.
Масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами начался после двух взрывов.
Также дроны СБУ организовали серию взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. По данным спутниковых снимков, повреждены не менее трех резервуаров с топливом.
"СБУ и в дальнейшем будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают топливом российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК - ждите взрывной "хлопок", - отметили источники.
Напомним, мы сегодня сообщали, что пожар на одной из нефтебаз в Краснодарском крае ликвидировали только на вторые сутки. Резервуары с топливом пылали со вчерашнего дня после атаки дронов.
Отметим, в ночь на 6 июля атаку подверглись объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В частности, в Ейске обломки беспилотника повредили башню оператора сотовой связи.
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