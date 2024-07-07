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Атаки на нафтобази в Краснодарському краї РФ - робота дронів СБУ, - джерело

Фото: успішна атака на "Лукойл-Югнєфтєпродукт" результат роботи СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Юлія Акимова, Каріна Левицька

Завдяки вдалій роботі СБУ в Росії вчора здійнялась масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Вчора росіяни весь день не могли загасити масштабну пожежу, яка виникла в результаті нічної атаки дронів на нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю.

За інформацією джерел, за цією "бавовною" стоять дрони СБУ

Масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів. 

Також дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт" в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів з паливом

"СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об‘єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК - чекайте на вибухову "бавовну", -  зазначили джерела.

 

Атака дронів на РФ

Нагадаємо, ми сьогодні повідомляли, що пожежу на одній із нафтобаз у Краснодарському краї ліквідували лише на другу добу. Резервуари з паливом палали відучора після атаки дронів.

Зазначимо, в ніч на 6 липня атаку зазнали об'єкти в Єйському, Ленінградському та Павлівському районах. Зокрема, у Єйську уламки безпілотника пошкодили вежу оператора стільникового зв'язку.

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