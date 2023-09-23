Атака на штаб Черноморского флота РФ и обстрелы Кременчуга: новости за 22 сентября

Война РФ против Украины

Второе судно с зерном вышло из украинского порта временным коридором

Источники Reuters сообщили, что из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно, загруженное зерном. Речь идет о балкере Aroyat, прибывшем в Украину в минувшую субботу.

Это уже второе судно, которому удалось прорвать российскую блокаду Черного моря.

Еврокомиссия готова одобрить начало переговоров с Украиной относительно членства в ЕС, - Bloomberg

По данным источников агентства, Еврокомиссия порекомендует приступить к многолетнему процессу присоединения в октябре. Но она может настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных областях, включая коррупцию, как промежуточные шаги.

Латвия хочет запретить автомобилям с регистрацией в РФ и Белоруссии находиться в стране

В правительстве Латвии готовят законопроект об изменениях в законодательной базе, которые не позволят транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в стране.

Украинских пилотов могут учить Gripen в Чехии: переговоры со Швецией уже начались

Чехия ведет переговоры со Швецией о возможности обучения украинских пилотов на истребителях Gripen на своей территории, рассказала министр обороны Яна Чернохова.

Канада выделила почти пол миллиарда долларов помощи Украине: на что пойдут деньги

Канада объявила о предоставлении долгосрочной помощи Украине на сумму 482,6 млн долларов. Эта помощь рассчитана на три года.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что часть денег будет израсходована на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин.

Канада ввела новый пакет санкций против России

Канада анонсировала введение новых санкций против России. Под ограничения попали институты, публичные организации и физические лица.

Среди них – издание "Комсомольская правда", университет "Высшая школа экономики, Фонд исследований глобальной политики, молодая гвардия "Единой России", "Юнармия".

Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

22 сентября в Севастополе и других частях временно оккупированного полуострова раздавались взрывы. После этого в Севастополе сообщили о поражении штаба Черноморского флота РФ.

В Минобороны РФ заявляли, что из-за атаки якобы погиб военнослужащий.

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Россияне нанесли удар по Кременчугу

22 сентября в Кременчуге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Позже стало известно, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре в городе.

Из-за атаки погиб один человек, еще 31 - получил ранения.

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