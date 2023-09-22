Обстрел Кременчуга: поисковые работы завершены, число пострадавших увеличилось вдвое

В Кременчуге завершили поисковые работы после российского ракетного удара. В результате атаки ранения получил 31 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram .

"В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадал 31 человек, среди них трое детей. 16 человек пришлось госпитализировать, им оказывают помощь медики. Один человек погиб", - отметил Лунин.

По его словам, в результате обстрела поврежден не только объект инфраструктуры, но и близлежащие дома.

Глава ОВА уточнил, что завтра, 23 сентября, в городе будет работать комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения. Люди, чье имущество было повреждено, получат компенсации.

Обстрел Кременчуга

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Кременчуге во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре в городе.

Согласно последним данным, было известно об одном погибшем и 15 пострадавших в результате атаки РФ.