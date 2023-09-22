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Почти 500 оккупантов, десятки артсистем и ракет. Генштаб обновил потери РФ в войне

Украина, Пятница 22 сентября 2023 08:25
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Почти 500 оккупантов, десятки артсистем и ракет. Генштаб обновил потери РФ в войне Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 22 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 22 сентября, составили 480 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274950 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 40 артсистем, 38 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 274950 (+480) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4644 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин - 8891 (+8) ед.
  • артиллерийских систем - 6177 (+40) ед.
  • РСЗО - 785 (+4) ед.
  • средства ПВО - 528 ед.
  • самолетов – 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4858 (+8) ед.,
  • крылатые ракеты - 1517 (+38) ед.
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подводные лодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8690 (+20) ед.
  • специальная техника - 912 (+1).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают наступать на двух направлениях. Также Силы обороны отразили атаки россиян на Бахмутском, Марьинском, Запорожском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. В частности, согласно отчету ISW, танки ВСУ действуют уже южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа, который в настоящее время прорывают ВСУ в Запорожской области.

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