Атака "Шахедов": во Львовской области работает ПВО

Во Львовской области в ночь на 25 октября началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом был зафиксирован ударный беспилотник противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого.
Об угрозе "Шахедов" для Львовской области было объявлено около половины третьего ночи.
Впоследствии стало известно о боевой работе по отражению воздушной атаки противника в этом регионе.
"Вражеский "Шахед" уже в воздушном пространстве Львовской области. ПВО работает", - говорится в заявлении главы ОВА в Telegram в 02.43.
Кроме того, чиновник призвал жителей области оставаться в безопасных местах и в укрытиях, а также "не игнорировать сообщения о повышенной опасности".
Ранее сообщалось, что вчера вечером был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камыкадзе по территории Украины. Так, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Добавим, что сигнал об угрозе воздушных атак звучал также в столице. Кроме того, в Киеве были слышны взрывы из-за БПЛА врага.
Также мы писали о работе ПВО в Киевской области, в небе над которой были зафиксированы ударные беспилотники противника.
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