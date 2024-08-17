Атака "Шахедов": в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Напомним, вечером в пятницу, 16 августа, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В течение ночи воздушная тревога регулярно объявлялась в восточных, южных, центральных и северных областях. Работали силы ПВО.

Кроме того, минувшей ночью россияне ударили ракетами по Сумам. В результате атаки в городе возникли пожары, есть пострадавшие.

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