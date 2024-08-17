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Атака "Шахедів": у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - повідомила столична мерія о 7:05.

За даними військових, БпЛА рухалися у Київській області в напрямку Броварів.

Оновлено

О 7:25 було оголошено відбій повітряної тривоги у місті Києві, а о 7:26 - у Київській області.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.

На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:

 

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 16 серпня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". Упродовж ночі повітряна тривога регулярно оголошувалася у східних, південних, центральних і північних областях. Працювали сили ППО.

Крім того, минулої ночі росіяни вдарили ракетами по Сумах. Внаслідок атаки у місті виникли пожежі, є постраждалі.

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