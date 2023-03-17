В Днепре раздались взрывы

Вечером пятницы, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщается, в городе прогремело уже несколько взрывов. Официальной информации о ситуации в Днепре пока нет.

Также взрывы слышали в Новомосковске.

К тому же, в сети публикуют фото зарева в Днепропетровской области.