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В Днепре раздались взрывы

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Днепр, Пятница 17 марта 2023 22:02
В Днепре раздались взрывы Фото: в Днепре раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером пятницы, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщается, в городе прогремело уже несколько взрывов. Официальной информации о ситуации в Днепре пока нет.

Также взрывы слышали в Новомосковске.

К тому же, в сети публикуют фото зарева в Днепропетровской области.

Напомним, в Украине вечером 17 марта в ряде регионов раздались сигналы воздушной тревоги. Сообщают об атаке дронов. Работает ПВО.

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