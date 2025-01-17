Атака "Шахедов": из-за падения обломков в Киевской области ранен ребенок и произошел пожар

В Киевской области из-за падения обломков сбитых российских беспилотников в одном из населенных пунктов был ранен ребенок. Кроме того, произошел пожар, который уже локализовали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
Чиновник уточнил, что пострадал мальчик 2012 года рождения - у него подозрение на контузию и рваная рана бедра.
"Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал руководитель КОВА
Также произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров.
"Пожар уже локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома", - говорится в заявлении чиновника в его Telegram-канале.
Он также призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги, и находиться в укрытиях до ее отбоя.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты вечером 16 января запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников для очередной воздушной атаки.
В 22:45 из-за фиксации БПЛА противника в Киевской области началась работа систем противовоздушной обороны. В регионе заявили об отбое воздушной тревоги около половины первого ночи 17 января.
Добавим, днем накануне в Киеве рухнули обломки сбитых беспилотников врага в пяти районах столицы. Местные власти тогда проинформировали, что обошлось без пострадавших и пожара, но были повреждены автомобиль и фасад здания.
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