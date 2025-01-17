Атака "Шахедів": через падіння уламків у Київській області поранена дитина і сталася пожежа

Чиновник уточнив, що постраждав хлопчик 2012 року народження - у нього підозра на контузію та рвана рана бедра.

"Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога", - розповів керівник КОВА

Також сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів.

"Пожежа вже локалізована. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку", - йдеться в заяві чиновника в його Telegram-каналі.

Він також закликав мешканців Київської області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до її відбою.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, російські окупанти ввечері 16 січня запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників для чергової повітряної атаки.

О 22:45 через фіксацію БПЛА противника у Київській області була розпочата робота систем протиповітряної оборони. У регіоні заявили про відбій повітряної тривоги близько пів на першу ночі 17 січня.

Додамо, вдень напередодні у Києві впали уламки збитих безпілотників ворога у п'яти районах столиці. Місцева влада тоді поінформувала, що обійшлося без постраждалих і пожежи, але були пошкоджені автомобіль та фасад будівлі.