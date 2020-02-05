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Атака на літак МАУ: Україна підготувала проект угоди про міжнародну слідчу групу

Новини » Політика     05.02.2020 - 16:28
Атака на літак МАУ: Україна підготувала проект угоди про міжнародну слідчу групу
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами генпрокурора, "це питання поки що в роботі"

Офіс генерального прокурора підготував проект угоди про створення спільної слідчої групи розслідування катастрофи в Ірані разом з правоохоронцями інших країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака МАУ. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка у ході засідання правоохоронного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, "це питання поки що в роботі".

"Ми звернулись до наших колег, громадяни яких теж загинули в цій катастрофі (в Ірані, - ред.). З пропозицією щодо створення слідчої групи. Ми підготували проект угоди про створення спільної слідчої групи. Це питання поки що в роботі. Окрім того, ми працюємо і з іншими колегами для того, щоб мати можливість обмінюватись інформацією", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора не зміг встановити пряму комунікацію з правоохоронцями Ірану з розслідування атаки на літак МАУ біля Тегерана.

Як писало РБК-Україна, глава відділу розслідувань Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що публікація в ЗМІ переговорів диспетчерів по авіакатастрофі в Ірані негативно вплине на співпрацю з українською стороною.

Проте 4 лютого Іран запевнив, що після витоку переговорів диспетчерів продовжить, як і раніше, працювати з іншими країнами по авіакатастрофі українського літака МАУ.

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