Атака по российской базе ПВО в Крыму: появился спутниковый снимок последствий

В результате атаки по российской базе в Крыму 23 августа был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Последствия "прилета" продемонстрировали на спутниковом снимке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
Проект "Крым. Реалии" от "Радио Свобода" опубликовал снимок сервиса Planet.com, на котором видны последствия удара по полигону ПВО во временно оккупированном Крыму.
Утром 23 августа на западе Крыма в Еленовке раздалось около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.
Местные Телеграм-каналы сообщали о "прилете" по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Там якобы были поражены радиолокационные станции россиян.
Источник РБК-Украина в одном из разведывательных органов сообщил, что удар пришелся на воинскую часть россиян.
Позже в ГУР сообщили об уничтожении комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.