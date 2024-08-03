Атака российских дронов: в Винницкой области есть попадание в инфраструктурный объект

В ночь на 3 августа в большинстве областей Украины, в том числе в Винницкой, была объявлена воздушная тревога из-за российской атаки ударными дронами и ракетами.

Взрывы слышали в Полтаве и Одессе. В Одессе, по сообщениям местных властей, работала ПВО.

Ближе к утру тревога была объявлена также в Киеве.

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