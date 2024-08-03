ua en ru
Сб, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Россия запустила дроны

Суббота 03 августа 2024 04:01
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Россия запустила дроны Фото: иллюстрация, как российские дроны атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 августа в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

Военные отмечали, что над Украиной летают вражеские БпЛА, и существует угроза их применения.

О первых дронах в сторону Киевской области военные сообщили еще 2 июля в 23:54. Группа БПЛА летела с Черниговской области.

Затем в 00:35 сообщалось о группе дронов из Киевской области в направлении Житомирской области.

Однако за все это время тревоги в Киеве не было. Ее объявили в 03:34.

По состоянию на 03:49 в Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщили, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Обновлено в 04:17

В городе Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 4:00, воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Россия запустила дроны

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке