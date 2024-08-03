UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака російських дронів: у Вінницькій області є влучання в інфраструктурний об’єкт

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

У Вінницькій області під час нічної атаки ударними дронами з боку Росії було уражено обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА Наталю Заболотну у Facebook.

"В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці", - написала вона.

Про вибухи у Вінницькій області повідомляли місцеві ЗМІ.

 

В ніч на 3 серпня у більшості областей України, в тому числі у Вінницькій, було оголошено повітряну тривогу через російську атаку ударними дронами і ракетами.

Вибухи чули у Полтаві та Одесі. В Одесі, за повідомленнями місцевої влади, працювала ППО.

Ближче до ранку тривогу було оголошено також у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронівВійна Росії проти УкраїниВінницька область