Атака російських дронів: у Вінницькій області є влучання в інфраструктурний об’єкт

У Вінницькій області під час нічної атаки ударними дронами з боку Росії було уражено обʼєкт інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА Наталю Заболотну у Facebook.
"В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці", - написала вона.
Про вибухи у Вінницькій області повідомляли місцеві ЗМІ.
В ніч на 3 серпня у більшості областей України, в тому числі у Вінницькій, було оголошено повітряну тривогу через російську атаку ударними дронами і ракетами.
Вибухи чули у Полтаві та Одесі. В Одесі, за повідомленнями місцевої влади, працювала ППО.
Ближче до ранку тривогу було оголошено також у Києві.
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