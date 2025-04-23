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Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших возросло до 42

Среда 23 апреля 2025 12:27
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Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших возросло до 42 Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате вчерашней атаки на Запорожье пострадали 42 человека, из них десятки находятся в больнице. Среди раненых есть беременная женщина и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Вчера, 22 апреля в результате атаки РФ на Запорожье пострадали 42 человека, из которых 14 находятся в больнице.

Среди раненых - беременная женщина, состояние которой медики оценивают как средней тяжести.

Также травмированы пятеро детей, у которых диагностированы минно-взрывные травмы, сотрясение мозга, ушибы и резаные раны.

Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии после операций. Один из них, 67-летний мужчина, сейчас находится в реанимации.

В ОВА отмечают, что медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пострадавших и оказать необходимую помощь.

Авиаудар по Запорожью

Напомним, что в Запорожье вчера, 22 апреля, российские войска совершили авиаудар по одному из районов города.

В 11:29 была зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов), а уже через две минуты, в 11:31, поступило сообщение о взрывах в регионе.

Уже через три часа ГСЧС сообщили, что в результате российских авиаударов КАБами по Запорожью пострадали 23 человека, из них 4 ребенка и один человек погиб.

Федоров уточнил, что среди пострадавших мальчики 16, 14, 4 и 3 лет в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Детям оказывалась вся необходимая помощь.

Подробно о последствиях удара и что происходит в Запорожье - читайте в материале РБК-Украина.

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