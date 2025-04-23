Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших возросло до 42
В результате вчерашней атаки на Запорожье пострадали 42 человека, из них десятки находятся в больнице. Среди раненых есть беременная женщина и дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Вчера, 22 апреля в результате атаки РФ на Запорожье пострадали 42 человека, из которых 14 находятся в больнице.
Среди раненых - беременная женщина, состояние которой медики оценивают как средней тяжести.
Также травмированы пятеро детей, у которых диагностированы минно-взрывные травмы, сотрясение мозга, ушибы и резаные раны.
Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии после операций. Один из них, 67-летний мужчина, сейчас находится в реанимации.
В ОВА отмечают, что медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пострадавших и оказать необходимую помощь.
Авиаудар по Запорожью
Напомним, что в Запорожье вчера, 22 апреля, российские войска совершили авиаудар по одному из районов города.
В 11:29 была зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов), а уже через две минуты, в 11:31, поступило сообщение о взрывах в регионе.
Уже через три часа ГСЧС сообщили, что в результате российских авиаударов КАБами по Запорожью пострадали 23 человека, из них 4 ребенка и один человек погиб.
Федоров уточнил, что среди пострадавших мальчики 16, 14, 4 и 3 лет в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Детям оказывалась вся необходимая помощь.
Подробно о последствиях удара и что происходит в Запорожье - читайте в материале РБК-Украина.