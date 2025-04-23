Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 42

Унаслідок вчорашньої атаки на Запоріжжя постраждали 42 людини, з них десятки перебувають у лікарні. Серед поранених є вагітна жінка та діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

У ОВА зазанчають, що медики роблять все можливе, щоб стабілізувати стан постраждалих і надати необхідну допомогу.

Четверо пацієнтів перебувають у важкому стані після операцій. Один із них, 67-річний чоловік, наразі знаходиться в реанімації.

Також травмовано п'ятеро дітей, у яких діагностовано мінно-вибухові травми, струс мозку, забиття та різані рани.

Серед поранених - вагітна жінка, стан якої медики оцінюють як середньої тяжкості.

Вчора, 22 квітня унаслідок атаки РФ на Запоріжжя постраждали 42 людини, з яких 14 перебувають у лікарні.

Авіаудар по Запоріжжю

Нагадаємо, що у Запоріжжі вчора, 22 квітня, російські війська здійснили авіаудар по одному з районів міста.

О 11:29 було зафіксовано загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а вже через дві хвилини, о 11:31, надійшло повідомлення про вибухи в регіоні.

Вже через три години ДСНС повідомили, що внаслідок російських авіаударів КАБами по Запоріжжю постраждали 23 людини, з них 4 дитини та одна людина загинула.

Федоров уточнив, що серед постраждалих хлопчики 16, 14, 4 та 3 років у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надавалася уся необхідна допомога.

Детально про наслідки удару та що відбувається у Запоріжжі - читайте у матеріалі РБК-Україна.