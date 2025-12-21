Атака РФ на Ровенскую область: полиция показала фото с места падения "Шахеда"

Российские войска атаковали дронами объект гражданской инфраструктуры в Ровенской области. Полиция показала фото с места падения вражеского "Шахеда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Ровенской области.
Как сообщили в полиции, в Ровенском районе в результате падения дрона произошел взрыв без последующего возгорания неподалеку от объекта гражданской инфраструктуры. Известно о повреждении двух автомобилей, ограждения, дровяника и зоны отдыха.
На месте происшествия работали сотрудники СБУ региона и прокуратуры в сотрудничестве со следственно-оперативными группами территориального подразделения и ГУНП, спасателями, криминалистической лабораторией и взрывотехниками.
Фото с места падения российского дрона в Ровенской области (t.me/NPU_Rivne)
Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 21 декабря, нанесла удар по Ровенской области. Там поврежден гражданский объект.
Один из работников объекта получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали непосредственно на месте происшествия.
Всего в ночь на 21 декабря Россия атаковала Украину, применив 97 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 75 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.