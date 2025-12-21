Атака РФ на Ровенскую область: полиция показала фото с места падения "Шахеда"

Как сообщили в полиции, в Ровенском районе в результате падения дрона произошел взрыв без последующего возгорания неподалеку от объекта гражданской инфраструктуры. Известно о повреждении двух автомобилей, ограждения, дровяника и зоны отдыха.

На месте происшествия работали сотрудники СБУ региона и прокуратуры в сотрудничестве со следственно-оперативными группами территориального подразделения и ГУНП, спасателями, криминалистической лабораторией и взрывотехниками.

Фото с места падения российского дрона в Ровенской области (t.me/NPU_Rivne)