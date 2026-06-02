Атака РФ повредила здание налоговой в Киеве: что известно о последствиях (фото)

Насколько сильно пострадало здание ГНС

Карнаух напомнила, что Украина снова оказалась под вражеским огнем.

"В результате очередной российской массированной атаки на этот раз также пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева", - поделилась она.

Согласно информации и.о. главы ГНС, в этом сооружении:

выбиты окна;

разрушены служебные кабинеты;

разрушены помещения.

Здание налоговой - существенно пострадало (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)

"Уборка и оценка всех последствий еще продолжается", - уточнила Карнаух.

Последствия вражеской атаки в здании ГНС (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)

Однако самое главное, по ее словам, что среди работников нет пострадавших.

"И это сегодня действительно самая важная новость", - констатировала чиновница.

Многие помещения нуждаются в восстановлении (фото: facebook.com/Леся-Карнаух)

Что важно знать налогоплательщикам

Учитывая сложившуюся ситуацию, обслуживание налогоплательщиков на этой локации - временно невозможно.

"Впрочем все услуги, как всегда, можно получить в любом другом Центре обслуживания плательщиков", - подчеркнула Карнаух.

Она напомнила также, что ЦОПы работают "по принципу экстерриториальности" (независимо от места регистрации человека или налогового адреса).

"Мы уже не впервые проходим через такие испытания. Уберем, восстановим, вернемся к привычной работе. Потому что наша сила в стойкости и сплоченности", - подытожила и.о. главы ГНС.