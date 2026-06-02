Атака РФ повредила здание налоговой в Киеве: что известно о последствиях (фото)

В результате очередной массированной атаки РФ пострадало одно из зданий Государственной налоговой службы. Речь идет о локации на правом берегу Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. главы ГНС Леси Карнаух в Facebook.
Карнаух напомнила, что Украина снова оказалась под вражеским огнем.
"В результате очередной российской массированной атаки на этот раз также пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева", - поделилась она.
Согласно информации и.о. главы ГНС, в этом сооружении:
"Уборка и оценка всех последствий еще продолжается", - уточнила Карнаух.
Однако самое главное, по ее словам, что среди работников нет пострадавших.
"И это сегодня действительно самая важная новость", - констатировала чиновница.
Учитывая сложившуюся ситуацию, обслуживание налогоплательщиков на этой локации - временно невозможно.
"Впрочем все услуги, как всегда, можно получить в любом другом Центре обслуживания плательщиков", - подчеркнула Карнаух.
Она напомнила также, что ЦОПы работают "по принципу экстерриториальности" (независимо от места регистрации человека или налогового адреса).
"Мы уже не впервые проходим через такие испытания. Уберем, восстановим, вернемся к привычной работе. Потому что наша сила в стойкости и сплоченности", - подытожила и.о. главы ГНС.
Напомним, ранее мы сообщали, что после очередной массированной атаки РФ этой ночью и утром транспорт в Киеве курсирует с изменениями, а некоторые улицы - перекрыты.
Между тем начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об особенностях ночного вражеского обстрела.
Читайте также, где в результате обстрела зафиксировали больше всего разрушений гражданской инфраструктуры и что известно о количестве раненых и жертв.