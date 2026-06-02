Транспорт в Киеве курсирует с изменениями, некоторые улицы перекрыты: маршруты

В Киеве после вражеского обстрела часть маршрутов общественного транспорта курсирует с изменениями, а движение на ряде улиц временно перекрыто. Причина - повреждение контактной сети и ограничения на отдельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и патрульную полицию Киева .

В городской администрации отметили, что движение общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией.

В патрульной полиции Киева сообщили, что движение перекрыто на семи участках:

Автобусы №28 и 53 также курсируют с изменениями:

Движение троллейбусов №29 , 30, 31 организовано от площади Дарницкой и улицы Милославской до станции метро "Минская".

Напомним, что в ночь на 2 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине. В Киеве последствия зафиксировали в Подольском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах.

После ударов баллистикой в Подольском, Оболонском и Святошинском районах наблюдались перебои со светом, а мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на территории нежилой застройки и падении обломков на крышу 9-этажки.