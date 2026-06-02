Транспорт в Киеве курсирует с изменениями, некоторые улицы перекрыты: маршруты

08:52 02.06.2026 Вт
2 мин
Стали трамваи и троллейбусы, перекрыли семь улиц
aimg Валерия Абабина
Транспорт в Киеве курсирует с изменениями, некоторые улицы перекрыты: маршруты Фото: В Киеве изменено движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве после вражеского обстрела часть маршрутов общественного транспорта курсирует с изменениями, а движение на ряде улиц временно перекрыто. Причина - повреждение контактной сети и ограничения на отдельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и патрульную полицию Киева.

Читайте также: РФ устроила Киеву ночной террор: четыре человека погибли, более полусотни - пострадали

Какие маршруты работают с задержками

По данным КГГА, задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31 и трамваев №14, 15, 22, 25.

Вместо трамваев №14, 15 организовано временное автобусное сообщение: маршрут №14-Т курсирует от "Просп. Отрадный" до "Дегтяревского путепровода".

Движение троллейбусов №29, 30, 31 организовано от площади Дарницкой и улицы Милославской до станции метро "Минская".

Изменения в работе автобусов

Автобус №9 курсирует до Дегтяревского путепровода.

Автобусы №28 и 53 также курсируют с изменениями:

  • №28 - по улице Альпийской, Демеевской, проспекту Валерия Лобановского, далее по собственному маршруту;
  • №53 - по улице Межигорской, далее по собственному маршруту.

Где перекрыли движение автотранспорта

В патрульной полиции Киева сообщили, что движение перекрыто на семи участках:

  • по улице Карпатской Сечи - от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского;
  • переулком Ахтырским - от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской;
  • по улице Набережно-Крещатицкой - от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской;
  • по улице Верховинной - от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого;
  • по улице Гарета Джонса - от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской;
  • по улице Дегтяревской - от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической;
  • по улице Зоологической - от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтяревской.

В городской администрации отметили, что движение общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией.

Напомним, что в ночь на 2 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине. В Киеве последствия зафиксировали в Подольском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах.

После ударов баллистикой в Подольском, Оболонском и Святошинском районах наблюдались перебои со светом, а мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на территории нежилой застройки и падении обломков на крышу 9-этажки.

Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра
Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра
