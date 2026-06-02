Транспорт в Киеве курсирует с изменениями, некоторые улицы перекрыты: маршруты
В Киеве после вражеского обстрела часть маршрутов общественного транспорта курсирует с изменениями, а движение на ряде улиц временно перекрыто. Причина - повреждение контактной сети и ограничения на отдельных участках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и патрульную полицию Киева.
Какие маршруты работают с задержками
По данным КГГА, задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31 и трамваев №14, 15, 22, 25.
Вместо трамваев №14, 15 организовано временное автобусное сообщение: маршрут №14-Т курсирует от "Просп. Отрадный" до "Дегтяревского путепровода".
Движение троллейбусов №29, 30, 31 организовано от площади Дарницкой и улицы Милославской до станции метро "Минская".
Изменения в работе автобусов
Автобус №9 курсирует до Дегтяревского путепровода.
Автобусы №28 и 53 также курсируют с изменениями:
- №28 - по улице Альпийской, Демеевской, проспекту Валерия Лобановского, далее по собственному маршруту;
- №53 - по улице Межигорской, далее по собственному маршруту.
Где перекрыли движение автотранспорта
В патрульной полиции Киева сообщили, что движение перекрыто на семи участках:
- по улице Карпатской Сечи - от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского;
- переулком Ахтырским - от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской;
- по улице Набережно-Крещатицкой - от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской;
- по улице Верховинной - от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого;
- по улице Гарета Джонса - от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской;
- по улице Дегтяревской - от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической;
- по улице Зоологической - от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтяревской.
В городской администрации отметили, что движение общественного транспорта корректируется в соответствии с оперативной ситуацией.
Напомним, что в ночь на 2 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине. В Киеве последствия зафиксировали в Подольском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах.
После ударов баллистикой в Подольском, Оболонском и Святошинском районах наблюдались перебои со светом, а мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на территории нежилой застройки и падении обломков на крышу 9-этажки.