Атака РФ повредила здание НКРЭКУ в Киеве: что известно о последствиях (фото)

Как сильно пострадало здание НКРЭКУ в Киеве

"В результате ночной атаки на Киев повреждено здание НКРЭКУ", - рассказали гражданами.

Уточняется, что объект пострадал:

в ночь на 19 октября;

в результате очередной российской баллистической атаки на столицу.

"К счастью, никто из работников Регулятора не пострадал", - подчеркнули в НКРЭКУ.

На обнародованных пресс-службой Национальной комиссии кадрах можно увидеть разбитые окна, а также беспорядок вокруг здания и внутри помещений.

Здание НКРЭКУ в Киеве пострадало из-за атаки РФ (фото: facebook.com/nerc.gov.ua)

"Повреждение здания не является критическим", - констатировали в НКРЭКУ.

Сообщается также, что НКРЭКУ продолжает:

работать в штатном режиме;

выполнять возложенные на нее функции.

Публикация НКРЭКУ насчет повреждения здания (скриншот: facebook.com/nerc.gov.ua)

Следует отметить, что НКРЭКУ выступает государственным регулятором в сферах энергетики (электричество, газ, нефть, тепло) и коммунальных услуг (вода).

Национальная комиссия, в частности: