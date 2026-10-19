Атака РФ повредила здание НКРЭКУ в Киеве: что известно о последствиях (фото)

В результате очередной атаки РФ в Киеве было повреждено здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НКРЭКУ в Facebook.
"В результате ночной атаки на Киев повреждено здание НКРЭКУ", - рассказали гражданами.
Уточняется, что объект пострадал:
"К счастью, никто из работников Регулятора не пострадал", - подчеркнули в НКРЭКУ.
На обнародованных пресс-службой Национальной комиссии кадрах можно увидеть разбитые окна, а также беспорядок вокруг здания и внутри помещений.
"Повреждение здания не является критическим", - констатировали в НКРЭКУ.
Сообщается также, что НКРЭКУ продолжает:
Следует отметить, что НКРЭКУ выступает государственным регулятором в сферах энергетики (электричество, газ, нефть, тепло) и коммунальных услуг (вода).
Национальная комиссия, в частности:
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