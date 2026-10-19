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Атака РФ повредила здание НКРЭКУ в Киеве: что известно о последствиях (фото)

14:22 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Здание НКРЭКУ в Киеве (кадр из видео: youtube.com/@gazpravda)

В результате очередной атаки РФ в Киеве было повреждено здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НКРЭКУ в Facebook.

Как сильно пострадало здание НКРЭКУ в Киеве

"В результате ночной атаки на Киев повреждено здание НКРЭКУ", - рассказали гражданами.

Уточняется, что объект пострадал:

  • в ночь на 19 октября;
  • в результате очередной российской баллистической атаки на столицу.

"К счастью, никто из работников Регулятора не пострадал", - подчеркнули в НКРЭКУ.

На обнародованных пресс-службой Национальной комиссии кадрах можно увидеть разбитые окна, а также беспорядок вокруг здания и внутри помещений.

Здание НКРЭКУ в Киеве пострадало из-за атаки РФ (фото: facebook.com/nerc.gov.ua)

"Повреждение здания не является критическим", - констатировали в НКРЭКУ.

Сообщается также, что НКРЭКУ продолжает:

  • работать в штатном режиме;
  • выполнять возложенные на нее функции.
Публикация НКРЭКУ насчет повреждения здания (скриншот: facebook.com/nerc.gov.ua)

Следует отметить, что НКРЭКУ выступает государственным регулятором в сферах энергетики (электричество, газ, нефть, тепло) и коммунальных услуг (вода).

Национальная комиссия, в частности:

  • устанавливает цены и тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг;
  • выдает и аннулирует лицензии компаниям;
  • производит проверки предприятий и контролирует соблюдение лицензионных условий;
  • защищает права потребителей и т.д.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях массированной атаки РФ на энергетику - в каких областях частично исчезли свет и вода.

Кроме того, мы объясняли, почему США не предупредили Украину о баллистике на Киев.

Читайте также, как РФ сместила фокус атак на водоснабжение столицы и к чему готовиться местным жителям.

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