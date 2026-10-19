Атака РФ пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві: що відомо про наслідки (фото)

У результаті чергової атаки РФ в Києві було пошкоджено будівлю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НКРЕКП у Facebook.
"Унаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено будівлю НКРЕКП", - розповіли громадянами.
Уточнюється, що об'єкт постраждав:
"На щастя, ніхто з працівників Регулятора не постраждав", - наголосили у НКРЕКП.
На оприлюднених прес-службою Національної комісії кадрах можна побачити розбиті вікна, а також безлад навколо будівлі та всередині приміщень.
"Пошкодження будівлі не є критичними", - констатували у НКРЕКП.
Повідомляється також, що НКРЕКП продовжує:
Варто зауважити, що НКРЕКП виступає державним Регулятором у сферах енергетики (електрика, газ, нафта, тепло) і комунальних послуг (вода).
Національна комісія, зокрема:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки масованої атаки РФ на енергетику - в яких областях частково зникли світло й вода.
Крім того, ми пояснювали, чому США не попередили Україну про балістику на Київ.
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