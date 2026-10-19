Атака РФ пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві: що відомо про наслідки (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки масованої атаки РФ на енергетику - в яких областях частково зникли світло й вода.

Крім того, ми пояснювали, чому США не попередили Україну про балістику на Київ.

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