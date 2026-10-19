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Атака РФ пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві: що відомо про наслідки (фото)

14:22 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
Будівля НКРЕКП у Києві (кадр із відео: youtube.com/@gazpravda)

У результаті чергової атаки РФ в Києві було пошкоджено будівлю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НКРЕКП у Facebook.

Як сильно постраждала будівля НКРЕКП у Києві

"Унаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено будівлю НКРЕКП", - розповіли громадянами.

Уточнюється, що об'єкт постраждав:

  • у ніч на 19 жовтня;
  • внаслідок чергової російської балістичної атаки на столицю.

"На щастя, ніхто з працівників Регулятора не постраждав", - наголосили у НКРЕКП.

На оприлюднених прес-службою Національної комісії кадрах можна побачити розбиті вікна, а також безлад навколо будівлі та всередині приміщень.

Будівля НКРЕКП у Києві постраждала через атаку РФ (фото: facebook.com/nerc.gov.ua)

"Пошкодження будівлі не є критичними", - констатували у НКРЕКП.

Повідомляється також, що НКРЕКП продовжує:

  • працювати у штатному режимі;
  • виконувати покладені на неї функції.
Публікація НКРЕКП щодо пошкодження будівлі (скриншот: facebook.com/nerc.gov.ua)

Варто зауважити, що НКРЕКП виступає державним Регулятором у сферах енергетики (електрика, газ, нафта, тепло) і комунальних послуг (вода).

Національна комісія, зокрема:

  • встановлює ціни й тарифи у сферах енергетики та комунальних послуг;
  • видає та анулює ліцензії компаніям;
  • проводить перевірки підприємств і контролює дотримання ліцензійних умов;
  • захищає права споживачів тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки масованої атаки РФ на енергетику - в яких областях частково зникли світло й вода.

Крім того, ми пояснювали, чому США не попередили Україну про балістику на Київ.

Читайте також, як РФ змістила фокус атак на водозабезпечення столиці й до чого готуватись місцевим мешканцям.

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