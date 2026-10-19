США не предупредили Украину о баллистике на Киев: Рубио назвал причину

Украина не получила предупреждения о российских ракетах на Киев, потому что возникла программная проблема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио, цитируемое Алексом Рауфоглу, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне.

Украинские СМИ сообщают, что минувшей ночью США также не передали Украине разведывательную информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву.

"Я не знаю, что произошло минувшей ночью. Несколько ночей назад возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины. Европейское командование ВС США (EUCOM) изучает этот вопрос. Я не могу комментировать произошедшее минувшей ночью", - ответил Рубио.

WATCH!! “What happened last night I don’t know exactly” — Rubio tells me he can’t confirm reports that Kyiv received no early warning before Russian ballistic missiles struck Kyiv overnight, citing a lack of information.



He acknowledged a separate early-warning system… pic.twitter.com/BZBAjtucLT — Alex Raufoglu (@ralexdc) October 19, 2026

Рубио подчеркнул, что США не перестали передавать Украине разведывательные данные. Он удивился, откуда президент Украины Владимир Зеленский берет такую информацию и почему рассказывает об этом журналистам.

По словам госсекретаря, Зеленскому следует сосредоточиться на завершении войны, а не говорить прессе о приостановлении обмена разведданными.

"Я не знаю, откуда он берет эту информацию и почему говорит об этом прессе. Вам стоит вернуться и спросить его об этом. Никакой приостановки не было. Но, повторю, на чем ему следует сосредоточиться и на чем мы хотим сосредоточиться, - это прекращение этой войны. Именно на этом ему следует сосредоточиться. Именно на этом мы хотим, чтобы сосредоточились все.

Напомним, утром 19 октября Украина снова не получила раннего предупреждения о баллистическом ударе по Киеву.

По данным The Washington Post, американская разведка предупредила посольство Украины, что обмен данными остановят, если Украина продолжит бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.