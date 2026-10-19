США не предупредили Украину о баллистике на Киев: Рубио назвал причину
Украина не получила предупреждения о российских ракетах на Киев, потому что возникла программная проблема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио, цитируемое Алексом Рауфоглу, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне.
Украинские СМИ сообщают, что минувшей ночью США также не передали Украине разведывательную информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву.
"Я не знаю, что произошло минувшей ночью. Несколько ночей назад возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины. Европейское командование ВС США (EUCOM) изучает этот вопрос. Я не могу комментировать произошедшее минувшей ночью", - ответил Рубио.
WATCH!! “What happened last night I don’t know exactly” — Rubio tells me he can’t confirm reports that Kyiv received no early warning before Russian ballistic missiles struck Kyiv overnight, citing a lack of information.— Alex Raufoglu (@ralexdc) October 19, 2026
He acknowledged a separate early-warning system… pic.twitter.com/BZBAjtucLT
Рубио подчеркнул, что США не перестали передавать Украине разведывательные данные. Он удивился, откуда президент Украины Владимир Зеленский берет такую информацию и почему рассказывает об этом журналистам.
По словам госсекретаря, Зеленскому следует сосредоточиться на завершении войны, а не говорить прессе о приостановлении обмена разведданными.
"Я не знаю, откуда он берет эту информацию и почему говорит об этом прессе. Вам стоит вернуться и спросить его об этом. Никакой приостановки не было. Но, повторю, на чем ему следует сосредоточиться и на чем мы хотим сосредоточиться, - это прекращение этой войны. Именно на этом ему следует сосредоточиться. Именно на этом мы хотим, чтобы сосредоточились все.
Напомним, утром 19 октября Украина снова не получила раннего предупреждения о баллистическом ударе по Киеву.
По данным The Washington Post, американская разведка предупредила посольство Украины, что обмен данными остановят, если Украина продолжит бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Также мы писали, что утром 19 октября в Киеве прогремели взрывы во время атаки крылатых ракет.
Ранее ночью россияне дважды ударили по столице баллистикой: по предварительным данным погиб один человек, а станции метро "Черниговская" и "Лесная" временно закрыли.