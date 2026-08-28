ua en ru
Пт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Атака РФ на Полтавщину: повреждены автомобили и дома, есть пострадавшие

13:51 28.08.2026 Пт
2 мин
Известны первые подробности обстрела
aimg Анастасия Никончук
Атака РФ на Полтавщину: повреждены автомобили и дома, есть пострадавшие Иллюстративное фото: обстрел Полтавы (ГСЧС)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Полтавской громаде зафиксировали падение обломков вражеской цели. Повреждены гражданское сооружение, шесть автомобилей и расположенные рядом дома, предварительно пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича в Telegram.

В Полтавской громаде зафиксировали падение обломков вражеской цели. В результате повреждено гражданское сооружение, шесть автомобилей, а также кровля и окна расположенных рядом домов.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Местных жителей, чье жилье или имущество получило повреждения, призвали обращаться в штабы по ликвидации последствий атаки. Также информацию можно получить по горячей линии Полтавской областной военной администрации: 0 800 502 230.

Отметим, что атаки России 27 и 28 августа затронули объекты украинского бизнеса в разных регионах. Среди пострадавших компаний и предприятий – "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а также книжные магазины и издательства.

Также, утром 28 августа российские войска в очередной раз атаковали территорию торгового центра в Запорожье, в результате чего было повреждено здание и возник пожар. По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, предварительно пострадал один человек. Опубликованные областной администрацией кадры свидетельствуют, что под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр".

Напоминаем, что в ночь на 28 августа российские войска атаковали складской комплекс "Новой почты" в Белогородской общине Киевской области. После первого удара по объекту последовали еще два попадания, когда на месте уже работали службы, ликвидируя последствия атаки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Полтава
Новости
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне