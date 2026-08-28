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Атака РФ на Полтавщину: пошкоджено автомобілі та будинки, є постраждалі

13:51 28.08.2026 Пт
2 хв
Відомі перші подробиці обстрілу
aimg Анастасія Никончук
Атака РФ на Полтавщину: пошкоджено автомобілі та будинки, є постраждалі Ілюстративне фото: обстріл Полтави (ДСНС)
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У Полтавській громаді зафіксували падіння уламків ворожої мети. Пошкоджено цивільну споруду, шість автомобілів та розташовані поряд будинки, попередньо постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Полтавської ОВ Віталія Дяківнича в Telegram.

У Полтавській громаді зафіксували падіння уламків ворожої мети. В результаті пошкоджено цивільну споруду, шість автомобілів, а також покрівлю та вікна розташованих поруч будинків.

За попередніми даними, внаслідок події постраждали двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Місцевих жителів, чиє житло чи майно зазнало пошкоджень, закликали звертатися до штабів з ліквідації наслідків атаки. Також інформацію можна отримати за гарячою лінією Полтавської обласної військової адміністрації: 0 800 502 230.

Зазначимо, що атаки Росії 27 та 28 серпня торкнулися об'єктів українського бізнесу в різних регіонах. Серед постраждалих компаній та підприємств – "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а також книгарні та видавництва.

Також, вранці 28 серпня російські війська вкотре атакували територію торгового центру в Запоріжжі, внаслідок чого було пошкоджено будівлю та виникла пожежа. За даними начальника Запорізької ОВ Івана Федорова, попередньо постраждала одна людина. Опубліковані обласною адміністрацією кадри свідчать, що під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

Нагадуємо, що в ніч проти 28 серпня російські війська атакували складський комплекс "Нової пошти" у Білогородській громаді Київської області. Після першого удару по об'єкту були ще два влучення, коли на місці вже працювали служби, ліквідуючи наслідки атаки.

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