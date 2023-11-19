Атака ракетами по Украине. Что делать и как действовать, когда звучит тревога
Россия уже не первый год наносит ракетные удары по Украине. Для своей безопасности украинцам во время оглашения воздушной тревоги советуют сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.
Чаще всего РФ использует баллистические и крылатые ракеты ОТРК "Искандер" для ударов по Украине. В частности, Киев чаще атакуют с Каспийского или Черного моря. Поэтому у людей есть примерно час для того, чтобы пройти в укрытие.
Однако когда запуски осуществляют в Брянской области (район Клинцев), то время подлета в столицу ракет – это считанные минуты. Скорость "Искандера" – 900 км в час.
Когда начинает тревожиться?
В Украине тревогу объявляют ракетную опасность объявляют в случае, когда Воздушные Силы ВСУ имеют данные о намерении врага осуществить пуски ракет в ближайшее время.
Однако иногда из-за того, что РФ может запустить баллистику внезапно и тревога объявляется в момент пуска ракет.
Что делать во время тревоги?
Алгоритм действий:
- мгновенно среагируйте на воздушную тревогу;
- всегда имейте готовую одежду и тревожный чемодан с документами, деньгами, необходимыми вам лекарствами и минимальным запасом пищи и воды;
- немедленно пройдите в укрытие.
Важно запомнить, что стоит заранее проверить, корректно ли работает приложение, извещающее о тревоге. Для лучшей осведомленности можно установить несколько таких приложений, чтобы точно услышать сирену.
Ночью установите максимальную громкость.
Проговорите со всеми членами семьи алгоритм действий во время тревоги:
- как будете действовать вы все вместе и каждый в отдельности;
- что нужно взять с собой в укрытие;
- куда идти и как поддерживать связь с родными
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