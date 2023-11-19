Атака ракетами по Украине. Что делать и как действовать, когда звучит тревога

Россия уже не первый год наносит ракетные удары по Украине. Для своей безопасности украинцам во время оглашения воздушной тревоги советуют сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Чаще всего РФ использует баллистические и крылатые ракеты ОТРК "Искандер" для ударов по Украине. В частности, Киев чаще атакуют с Каспийского или Черного моря. Поэтому у людей есть примерно час для того, чтобы пройти в укрытие.

Однако когда запуски осуществляют в Брянской области (район Клинцев), то время подлета в столицу ракет – это считанные минуты. Скорость "Искандера" – 900 км в час.

Когда начинает тревожиться?

В Украине тревогу объявляют ракетную опасность объявляют в случае, когда Воздушные Силы ВСУ имеют данные о намерении врага осуществить пуски ракет в ближайшее время.

Однако иногда из-за того, что РФ может запустить баллистику внезапно и тревога объявляется в момент пуска ракет.

Что делать во время тревоги?

Алгоритм действий:

мгновенно среагируйте на воздушную тревогу;

всегда имейте готовую одежду и тревожный чемодан с документами, деньгами, необходимыми вам лекарствами и минимальным запасом пищи и воды;

немедленно пройдите в укрытие.

Важно запомнить, что стоит заранее проверить, корректно ли работает приложение, извещающее о тревоге. Для лучшей осведомленности можно установить несколько таких приложений, чтобы точно услышать сирену.

Ночью установите максимальную громкость.

Проговорите со всеми членами семьи алгоритм действий во время тревоги:

как будете действовать вы все вместе и каждый в отдельности;

что нужно взять с собой в укрытие;

куда идти и как поддерживать связь с родными

Напомним, ранее Министерство здравоохранения объясняло, как оформить инвалидность во время войны.

Также добавим, что в Украине намерены упростить процедуру получения статуса участника боевых действий. Совет в первом чтении поддержал законопроекты, согласно которым УБД военным будут предоставляться автоматически.

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