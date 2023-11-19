Атака ракетами по Україні. Що робити та як діяти коли лунає тривога

Росія вже не перший рік завдає ракетних ударів по Україні. Для своєї безпеки українцям під час оголошення повітряної тривоги радять зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Частіше за все РФ використовує балістичні та крилаті ракети ОТРК "Іскандер" для ударів по Україні. Зокрема Київ частіше атакують з Каспійського чи Чорного моря. Тому у людей є приблизно година для того, щоб пройти в укриття.

Однак коли запуски здійснюють у Брянській області (район Клинців), то час підльоту до столиці ракет - це лічені хвилини. Швидкість "Іскандера" - 900 км на годину.

Коли починає лунати тривога?

В Україні тривогу оголошують ракетну небезпеку оголошують у випадку, коли Повітряні Сили ЗСУ мають дані про намір ворога здійснити пуски ракет найближчим часом.

Однак інколи через те, що РФ може запустити балістику раптово, і тривога оголошується в момент пуску ракет.

Що робити під час тривоги?

Алгоритм дій:

миттєво зреагуйте на повітряну тривогу;

завжди майте напоготові зручний одяг та тривожну валізу з документами, грошима, необхідними вам ліками та мінімальним запасом їжі та води;

негайно пройдіть в укриття.

Важливо запам'ятати, що варто заздалегідь перевірити чи коректно працює додаток, який сповіщає про тривогу. Для кращої проінформованості можна встановити собі декілька таких застосунків, щоб точно почути сирену.

Уночі встановіть максимальну гучність.

Проговоріть з усіма членами родини алгоритм дій під час тривоги:

як будете діяти ви всі разом та кожен окремо;

що треба взяти із собою в укриття;

куди йти та як підтримувати зв’язок з рідними.

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