Заочно и вне сроков. Как в Украине оформить инвалидность во время войны

Оформить инвалидность в Украине можно, пройдя медико-социальную экспертизу. Процедуру ее прохождения упростили во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Минздрав объясняет, что медико-социальная экспертиза проводится при наличии факторов, подтверждающих нарушение функций организма, то есть инвалидность. Причиной могут быть заболевания, последствия травм или врожденные пороки.

Для получения инвалидности лечащий врач должен оформить направление на МСЭК (форма 088/о). При этом можно не заключать с ним декларацию. Если пациент не может прибыть на комиссии, тогда члены МСЭК сами выезжают для осмотра в больницу или домой к человеку.

Для упрощения прохождения МСЭК правительство приняло постановление №225. Она предусматривает, что во время войны комиссия может принять решение об инвалидности заочно, если человек не может прийти. На это не влияет прописка, место жительства или пребывание человека.

Кроме того, важно, если повторный осмотр припал на период действия военного положения, то он переносится на срок не позднее шести месяцев после его отмены.

Подробнее о критериях установления инвалидности можно узнать по ссылке.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Недавно Минздрав сократил сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь на медосмотр есть всего 4 рабочих дня, а на проведение анализов и исследований - 3 дня.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.