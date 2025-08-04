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Атака ракет и дронов на Хмельницкую область: появились первые последствия

Фото: РФ атаковала Хмельницкую область ракетами и дронами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью, утром и днем 4 августа Хмельницкая область подверглась очередной вражеской атаке со стороны российских оккупантов. Противник применил как ударные беспилотники, так и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских дрона, также один беспилотник был локально потерян.

"Пострадавших и погибших нет. В результате атак повреждена часть дорожного полотна. Соответствующие службы уже на месте и приступили к восстановительным работам", - сообщил он.

 

Атака на Хмельницкую область

Напомним, сегодня утром в Хмельницкой области раздавались взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы ракет. Воздушные силы сообщали о пуске ракеты "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Днем в области прозвучали повторные взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы пуска "Кинжалов".

По данным ПС, сегодня Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак с применением ударных дронов типа Shahed и аэробаллистической ракеты "Кинжал".

5 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, запустив две ракеты типа "Кинжал". Обе ракеты были направлены на город Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Где находится Староконстантинов и почему этот город враг часто атакует - читайте в материале РБК-Украина.

Подробнее о том, что такое российская ракета Х-47М2, чем она опасна и какие комплексы ПВО могут ее сбить - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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