Атака ракет и дронов на Хмельницкую область: появились первые последствия

Атака на Хмельницкую область

Напомним, сегодня утром в Хмельницкой области раздавались взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы ракет. Воздушные силы сообщали о пуске ракеты "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Днем в области прозвучали повторные взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы пуска "Кинжалов".

По данным ПС, сегодня Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак с применением ударных дронов типа Shahed и аэробаллистической ракеты "Кинжал".

5 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, запустив две ракеты типа "Кинжал". Обе ракеты были направлены на город Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Где находится Староконстантинов и почему этот город враг часто атакует - читайте в материале РБК-Украина.

Подробнее о том, что такое российская ракета Х-47М2, чем она опасна и какие комплексы ПВО могут ее сбить - читайте в отдельном материале РБК-Украина.