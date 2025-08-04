Атака ракет и дронов на Хмельницкую область: появились первые последствия

Сегодня ночью, утром и днем 4 августа Хмельницкая область подверглась очередной вражеской атаке со стороны российских оккупантов. Противник применил как ударные беспилотники, так и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.
По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских дрона, также один беспилотник был локально потерян.
"Пострадавших и погибших нет. В результате атак повреждена часть дорожного полотна. Соответствующие службы уже на месте и приступили к восстановительным работам", - сообщил он.
Напомним, сегодня утром в Хмельницкой области раздавались взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы ракет. Воздушные силы сообщали о пуске ракеты "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.
Днем в области прозвучали повторные взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы пуска "Кинжалов".
По данным ПС, сегодня Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак с применением ударных дронов типа Shahed и аэробаллистической ракеты "Кинжал".
5 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, запустив две ракеты типа "Кинжал". Обе ракеты были направлены на город Староконстантинов, что в Хмельницкой области.
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