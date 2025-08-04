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В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне ракетной угрозы

Понедельник 04 августа 2025 09:14
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В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне ракетной угрозы Фото: российский истребитель МиГ-31 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Утром, 4 августа, в Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Кинжал в направлении Хмельницкой области", - сообщили военные.

Согласно информации Воздушных Сил ВСУ, была зафиксирована скоростная воздушная цель, которая двигалась в направлении Староконстантинова.

Ранее сообщалось о взлете российского истребителя МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".

В местных Телеграм-каналах сообщали о мощных взрывах.

Напомним, что 5 июля российские военные выпустили по Украине две ракеты типа "Кинжал". Обе цели были направлены по Староконстантинову Хмельницкой области.

Россияне очень часто пытаются бить по этому городу, поскольку там расположена лучшая украинская авиабаза.

Ночью они атакуют Староконстантинов беспилотниками, иногда запускают по нему ракеты - как "Кинжалы", так и крылатые, или баллистические. Однако все российские потуги ни к чему не привели.

Подробнее о том, что такое российская ракета Х-47М2, чем она опасна и какие комплексы ПВО могут ее сбить - в материале РБК-Украина.

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