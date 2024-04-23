Атака на пригород Днепра: количество пострадавших возросло вдвое

Российские оккупанты сегодня обстреляли Днепропетровскую область. Сейчас известно уже о 8 пострадавших.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Кроме того, оккупанты также обстреляли Никопольский район. В частности досталось Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громадам.

"Число пострадавших в Днепровском районе возросло. На сейчас известно уже о восьми пострадавших", - сообщил глава ОГА.

РБК-Украина сообщило, что сегодня, 23 апреля, россияне обстреляли Днепровский район.

Кроме того, мы сообщали, что оккупанты обстреливали Днепропетровскую область 19 апреля. Тогда из-за вражеской атаки по железнодорожной инфраструктуре были убиты семь работников железной дороги, еще одна была ранена.

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