Атака на пригород Днепра: количество пострадавших возросло вдвое
Российские оккупанты сегодня обстреляли Днепропетровскую область. Сейчас известно уже о 8 пострадавших.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Число пострадавших в Днепровском районе возросло. На сейчас известно уже о восьми пострадавших", - сообщил глава ОГА.
По его словам, среди новых пострадавших:
- 23-летняя девушка с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой;
- трое мужчин - 32, 43 и 47 лет, которые сейчас находятся в среднем состоянии. Двое из них находятся в больнице.
Кроме того, оккупанты также обстреляли Никопольский район. В частности досталось Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громадам.
Из-за атаки военных РФ в районе пострадали два человека. Повреждены
- пятиэтажка,
- 16 частных домов,
- 5 хозяйственных построек,
- админздание,
- инфраструктурный объект,
- магазин,
- авто,
- газопровод,
- линии электропередач.
РБК-Украина сообщило, что сегодня, 23 апреля, россияне обстреляли Днепровский район.
Кроме того, мы сообщали, что оккупанты обстреливали Днепропетровскую область 19 апреля. Тогда из-за вражеской атаки по железнодорожной инфраструктуре были убиты семь работников железной дороги, еще одна была ранена.
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