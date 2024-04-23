Атака на передмістя Дніпра: кількість постраждалих зросла вдвічі

Російські окупанти сьогодні обстріляли Дніпропетровську область. Наразі відомо вже про 8 постраждалих.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Крім того, окупанти також обстріляли Нікопольський район.Зокрема дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам.

"Число постраждалих у Дніпровському районі зросло. На зараз відомо вже про вісьмох потерпілих", - повідомив глава ОВА.

РБК-Україна повідомило, що сьогодні, 23 квітня, росіяни обстріляли Дніпровський район.

Крім того, ми повідомляли, що окупанти обстрілювали Дніпропетровську область 19 квітня. Тоді через ворожу атаку по залізничній інфраструктурі було вбито сімох працівників залізниці, ще одну було поранено.

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