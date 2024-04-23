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Атака на передмістя Дніпра: кількість постраждалих зросла вдвічі

Дніпро, Вівторок 23 квітня 2024 18:56
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Атака на передмістя Дніпра: кількість постраждалих зросла вдвічі Фото: росіяни обстріляли передмістя Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні обстріляли Дніпропетровську область. Наразі відомо вже про 8 постраждалих.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Число постраждалих у Дніпровському районі зросло. На зараз відомо вже про вісьмох потерпілих", - повідомив глава ОВА.

За його словами, серед нових постраждалих:

  • 23-річна дівчина з важкою відкритою черепно-мозковою травмою;
  • троє чоловіків - 32, 43 та 47 років, які зараз перебувають в середньому стані. Двоє з них перебувають в лікарні.

Крім того, окупанти також обстріляли Нікопольський район.Зокрема дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам.

Через атаку військових РФ в районі постраждали двоє людей. Пошкоджені

  • п’ятиповерхівка,
  • 16 приватних будинків,
  • 5 господарських споруд,
  • адмінбудівля,
  • інфраструктурний об’єкт,
  • магазин,
  • авто,
  • газогін,
  • лінії електропередач.

РБК-Україна повідомило, що сьогодні, 23 квітня, росіяни обстріляли Дніпровський район.

Крім того, ми повідомляли, що окупанти обстрілювали Дніпропетровську область 19 квітня. Тоді через ворожу атаку по залізничній інфраструктурі було вбито сімох працівників залізниці, ще одну було поранено.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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