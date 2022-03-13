У Львові та Івано-Франківську чути вибухи. Працює система ППО

У Львові під ранок чути звуки сирен про повітряну тривогу та звуки вибухів. Українські системи протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих ракетах. Також вибухи чулися і в Івано-Франківську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОВА та депутата міськради Ігоря Зінкевича .

Близько пів на сьому ранку у Львові було скасування повітряної тривоги.

"У Львівській області чули вибухи з інформації від військових відпрацювали ППО по ракетах зараз всі підрозділи працюють в повному військовому режимі, вся додаткова інформація очікується від служб і керівника області", - йдеться в повідомленні.

Також Зінкевич настійно закликає не поширювати в мережі відео і фото з пересуванням сил ЗСУ і позицією наших бійців, щоб інформацією не скористалися російські окупанти.

Є інформація, що російські ракети були збиті в районі Яворівського полігону.

Як поінформували у Львівській обласній військовій адміністрації, російські війська здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (це і є Яворівський полігон).

"За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється. Усі деталі будуть повідомлені згодом", - йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківську сирени, що попереджають про небезпеку з повітря, включалися з пів на четверту ночі і до самого ранку. Городян закликали залишатися в укритті чи не підходити до вікон.

Зазначимо, що про вибухи також повідомляють жителі Волинської області, Умані та Краматорська. Поки що офіційної інформації щодо цих міст немає.