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У Львові та Івано-Франківську чути вибухи. Працює система ППО

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Львів, Неділя 13 березня 2022 07:01
У Львові та Івано-Франківську чути вибухи. Працює система ППО Фото: у Львові чули звуки вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львові під ранок чути звуки сирен про повітряну тривогу та звуки вибухів. Українські системи протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих ракетах. Також вибухи чулися і в Івано-Франківську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОВА та депутата міськради Ігоря Зінкевича.

Близько пів на сьому ранку у Львові було скасування повітряної тривоги.

"У Львівській області чули вибухи з інформації від військових відпрацювали ППО по ракетах зараз всі підрозділи працюють в повному військовому режимі, вся додаткова інформація очікується від служб і керівника області", - йдеться в повідомленні.

Також Зінкевич настійно закликає не поширювати в мережі відео і фото з пересуванням сил ЗСУ і позицією наших бійців, щоб інформацією не скористалися російські окупанти.

Є інформація, що російські ракети були збиті в районі Яворівського полігону.

Як поінформували у Львівській обласній військовій адміністрації, російські війська здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (це і є Яворівський полігон).

"За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється. Усі деталі будуть повідомлені згодом", - йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківську сирени, що попереджають про небезпеку з повітря, включалися з пів на четверту ночі і до самого ранку. Городян закликали залишатися в укритті чи не підходити до вікон.

Зазначимо, що про вибухи також повідомляють жителі Волинської області, Умані та Краматорська. Поки що офіційної інформації щодо цих міст немає.

Нагадаємо, що перед цим, вранці 11 березня, російські війська завдали авіаударів по Івано-Франківську по аеропорту.

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Львів Івано-Франківськ Вибух Війна Росії проти України
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