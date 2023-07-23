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Атака на Одессу. Кулеба призвал мир осудить варварское преступление россиян

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Одесса, Воскресенье 23 июля 2023 11:02
Атака на Одессу. Кулеба призвал мир осудить варварское преступление россиян Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный обстрел Одессы российскими оккупантами является атакой на все мировое сообщество. Мир должен осудить преступление россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twiitter.

Глава МИД отметил, что россияне этой ночью атаковали культовые места Одессы, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Кроме того, оккупанты обстреливают порт, угрожая продовольственной безопасности.

"Самая большая в истории атака на большой порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, является атакой на все мировое сообщество. Я призываю все государства и организации осудить это варварское военное преступление", - заявил Кулеба.

Обстрел Одессы

В ночь на 23 июля российские захватчики обстреляли исторический центр Одессы. Это была самая массовая атака на город с начала полномасштабной войны. РФ выпустила 19 ракет разных типов, в том числе крылатые и баллистические. Силы ПВО сбили 9 из них.

В результате атаки погиб мужчина, около двух десятков человек получили ранения. Среди них четверо детей.

Российские ракеты повредили жилые дома, монументы архитектуры, также разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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