Россия выпустила по Одессе 19 ракет разных типов, половину сбили

Российские оккупанты в ночь на 23 июля выпустили по Украине 19 ракет разных типов, в том числе и баллистику. Силы ПВО сбили почти половину из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг выпустил по Одессе:

5 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 - пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - вероятно, с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

Силы противовоздушной обороны сбили девять вражеских целей: 4 морских "Калибра" и 5 крылатых ракет "Искандер-К".

Ночная атака на Одессу

Этой ночью российские захватчики снова атаковали Одессу. Оккупанты нанесли самый массированный удар с начала полномасштабной войны по историческому центру города.

Из-за вражеской атаки повреждены жилые дома, в том числе многоквартирные, памятники культуры. Кроме того, разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. В результате ночных обстрелов пострадали 19 человек, один человек погиб.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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