Атака на Одесу. Кулеба закликав світ засудити варварський злочин росіян

Масштабний обстріл Одеси російськими окупантами є атакою на все світове співтовариство. Світ повинен засудити злочин росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twiitter.

Глава МЗС зазначив, що росіяни цієї ночі атакували культові місця Одеси, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Крім того, окупанти обстрілюють порт, загрожуючи продовольчій безпеці.

"Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є атакою на все світове співтовариство. Я закликаю всі держави та організації засудити цей варварський військовий злочин", - заявив Кулеба.

Обстріл Одеси

В ніч на 23 липня російські загарбники обстріляли історичний центр Одеси. Це була наймасовіша атака міста з початку повномасштабної війни. РФ випустила 19 ракет різних типів, зокрема крилаті та балістичні. Сили ППО збили 9 з них.

Внаслідок атаки загинув чоловік, близько двох десятків осіб отримали поранення. Серед них четверо дітей.

Російські ракети пошкодили житлові будинки, пам'ятки архітектури, також зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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