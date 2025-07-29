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В Ростовской области звучат взрывы: под атакой, вероятно, железнодорожный объект

Ростовская область, Вторник 29 июля 2025 03:35
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В Ростовской области звучат взрывы: под атакой, вероятно, железнодорожный объект Фото: Ростовскую область массированно атакуют ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Сальске и Волгодонске (Ростовская область) гремят мощные взрывы. Дроны, вероятно, пытаются атаковать железнодорожный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

По данным Telegram-канала Baza, беспилотники атакуют город Сальск. По информации местных жителей, в небе прозвучали 4-5 взрывов, работает ПВО.

Пользователи сети пишут, что дроны, вероятно, пытаются атаковать какой-то железнодорожный объект.

"По меньшей мере четыре взрыва прогремели в районе 2:00. В небе над Сальском заметили 7 пролетавших дронов. Работает ПВО", - сообщает Telegram-канал Mash.

О вспышках и взрывах в небе также сообщают жители Волгодонска.

Дроновые атаки на Россию

В последние месяцы Россию атакуют неизвестные ударные беспилотники. Главными целями ударов являются объекты инфраструктуры, оборонного комплекса и нефтеперерабатывающей отрасли.

В ночь на 25 июля за несколько часов ПВО сбила не менее 30 беспилотников в городе Невинномысск Ставропольского края. Беспилотники также приостановили работу восьми аэропортов России.

Кроме того, в ту ночь неизвестные БпЛА также атаковали Ростовскую область. В ряде городов региона раздавались взрывы, а в местах прилетов вспыхнули пожары.

А утром 27 июля дроны ударили по Ленинградской области. В регионе приостановил работу интернет.

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