Взрывы в Ростовской области: неизвестные дроны атакуют аэродром "Миллерово"
Поздно вечером, 21 июля, в Ростовской области РФ звучат взрывы. Россияне жалуются на атаку неизвестных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В частности, утверждается, что дроны атакуют военный аэродром "Миллерово". На кадрах в соцсетях видно, что в районе объекта в результате прилетов возникают вспышки, а также есть пожар.
Перед этим в Минобороны РФ отчитывались, что якобы сбили 12 беспилотников.
Отметим, что аэродром "Миллерово" - это стратегический аэродром в Ростовской области. Он служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке пехоты РФ, которая действует на востоке и юге Украины.
Атака на аэродром "Миллерово"
Напомним, что обстрел данного аэродрома уже не первый. В частности, атака по объекту была вечером, 23 декабря 2024 года. Тогда, как писали СМИ, целями атаки могли быть штурмовики Су-25 ВВС России.
Также отметим, что в начале этого года стало известно, что россияне решили усилить охрану авиабазы. В частности, спутниковые снимки зафиксировали новые укрытия и ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.