В Ростовской области слышны взрывы: россияне жалуются на атаку неизвестных дронов
В ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ слышны взрывы. Россияне говорят, что регион атакуют неизвестные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Около часа назад РосСМИ начали писать, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее 7 взрывов. Предварительно, как утверждается, была работа ПВО по неизвестным дронам.
В частности, очевидцы рассказали каналу SHOT, что слышали от 5 до 7 взрывов в пригороде Таганрога. Кроме того, о громких звуках писали жители городов - Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск.
Они утверждают, что видели в небе вспышки от взрывов и слышали звуки пролетающих беспилотников. Кроме того, меньше получала назад в Новочеркасске вновь были звуки взрывов.
На данный момент никакой информации о последствиях нет. Кадров пожаров или чего-то подобного на эту минуту тоже не было.
На ситуацию отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он опубликовал видео, на котором женщина задается вопросом, где ПВО.
"В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное - под Москвой", - написал он, отвечая таким образом на вопрос жительницы РФ.
Взрывы в Ростовской области
Напомним, что поздно вечером, 21 июля, в Ростовской области РФ тоже было громко. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов.
В частности, утверждалось, что беспилотники атакуют военный аэродром "Миллерово". Также были кадры, где в районе объекты был виден пожар.
Также отметим, что на днях, в ночь на 23 июля, в Новочеркасске была атакована железнодорожная инфраструктура. В ЦПД сообщили, что через этот участок Россия переводит оружие, боеприпасы, топливо и военных к границе с Украиной.
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