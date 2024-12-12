Удар по нефтебазе в Брянске и 15-й пакет санкций против России: новости за 11 декабря

Дроны ГУР подорвали нефтебазу в российском Брянске, - источники

Беспилотники Главного управлении разведки и Сил Обороны Украины совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Брянской области. Это произошло в ночь на среду, 11 декабря, рассказали источники РБК-Украина в спецслужбах.

Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Он, в частности, нацелен на российский "теневой флот".

Пакет пополняет санкционный список новыми физическими и юридическими лицами.

Зеленский отреагировал на звонок Орбана к Путину

Венгерский премьер Виктор Орбан сегодня звонил российскому диктатору Владимиру Путину. Такой поступок - это лишь часть "игры" Орбана на собственный имидж, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду (сирийский диктатор, - ред.) в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", - написал глава государства.

Пентагон о возможности удара РФ "Орешником" по Украине: не исключено, но даты нет

Россия может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. Но точная дата возможной атаки неизвестна, отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, если Россия снова атакует Украину "Орешником", это не станет переломным моментом на поле боя.

Сырский о боях на Покровском направлении: РФ бросает все силы, принимаем нестандартные решения

На Покровском направлении сейчас продолжаются жесткие бои. Противник там преобладает в живой силе, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери у Покровска.

Украинская авиакомпания объявила о возобновлении регулярных полетов. Будет летать из Молдовы

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines объявил о возвращении к регулярным рейсам с весны 2025 года.

Компания отметила, что все рейсы будут из Кишинева, поскольку из-за войны аэропорты Украины не работают.