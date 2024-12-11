Украинская авиакомпания объявила о возобновлении регулярных полетов. Будет летать из Молдовы

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines объявил о возвращении к регулярным рейсам с весны 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании в Facebook.

Компания отметила, что все рейсы будут из Кишинева, поскольку из-за войны аэропорты Украины не работают.

"И хотя сейчас больше всего мы скучаем по нашему Борисполу, начинаем регулярные полеты не с него. Тем не менее, мы становимся ближе на шаг к дому. И обязательно вернемся в мирное небо первыми", - говорится в официальном сообщении.

В SkyUp Airlines запланированы маршруты в: Испанию, Грецию, Францию, Кипр и Португалию.

Компания также сообщила, что средства пассажиров, которые хранились на счетах из-за отмененных рейсов, остаются действительными и могут быть использованы для новых путешествий.

Билеты на рейсы уже доступны на сайте.

Компания SkyUp Airlines

SkyUp Airlines – это украинский авиаперевозчик, работающий по гибридной модели, сочетая чартерные перевозки с регулярными лоукост-рейсами.

Компания была основана в декабре 2017 года по инициативе частных инвесторов без использования государственных средств. Ее учредителями являются Global Travel Holding LTD (Великобритания) и ООО "ACS-Украина".

Она официально начала деятельность 21 мая 2018 года, совершив первый рейс из Киева в Шарм-эль-Шейх.

SkyUp получила сертификаты эксплуатанта от Госавиаслужбы Украины и Европейского агентства безопасности авиации, что позволяет ему выполнять полеты в страны ЕС и Европейскую ассоциацию свободной торговли.

В первые годы деятельности авиакомпания попала в рейтинг самых динамичных перевозчиков Европы по версии The Anker Report.

Ранее мы сообщали о том, что первый аэропорт в Украине могут открыть уже через два месяца – в январе 2025 года.