Атака на Николаевскую область: Ким сообщил о трех сбитых дронах

В результате атаки на Николаевскую область были уничтожены три иранских беспилотника, один из них сбила местна территориальная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По его словам, пожар, возникший после обстрела, удалось локализовать.

"Один из трех известных мне сбитых мопедов положила наша мобильная группа ТРО. Будут парни с премией", - написал Ким.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Николаев. В городе было слышно несколько взрывов.

Напомним, что вчера в Николаевской области украинские защитники уничтожили два иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которые используют российские оккупанты.

Также ранее сообщалось, что 13 октября оккупанты массированно обстреляли Николаев.

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