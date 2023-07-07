Атака на Львов, обмен пленными и визит Зеленского в Болгарию: новости за 6 июля

В ночь на 6 июля российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому во Львове. Также в рамках обмена пленными с Россией Украина вчера смогла вернуть домой более 40 наших военных. А президент Владимир Зеленский совершил визит в Болгарию.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 6 июля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

По данным на утро четверга, 6 июля, украинские военные ликвидировали в сутки 600 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 232 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 артсистемы и 21 БПЛА.

В течение суток украинские воины выполнили 1293 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили почти три роты россиян.

ВСУ преуспевают в районе села Клещиевка Бахмутского района и продолжают вести наступление на трех направлениях. Идут тяжелые бои.

Украинские военные наступают в двух направлениях в Запорожской области и продвигаются под Бахмутом, а россияне пытаются проводить атаки на четырех направлениях в Донецкой области (сводка Генштаба).

Россияне атаковали Львов

Ночью в четверг, 6 июля, во Львове раздались взрывы. Россия атаковала областной центр ракетами "Калибр", попавшими в жилую многоэтажку. Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских ракет.

Позже стало известно, что количество жертв уже возросло до семи. Уже вечером глава Львовской ОВА сообщил, что во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей в результате ночных обстрелов армии РФ.

Все что известно о ночной атаке РФ на Львов можно узнать в материале РБК-Украина.

Украина вернула из российского плена более 40 защитников

В рамках обмена пленными с Россией Украина смогла вернуть домой более 40 наших военных. Речь идет об защитниках Мариуполя и бойцах из Бахмутского направления. Среди освобожденных двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терроборонец из Херсона.

Позже Служба безопасности Украины показала видео вчерашнего обмена пленными.

Зеленский посетил Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии в четверг, 6 июля.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

После встречи Зеленского с премьером Болгарии в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, сегодня во время визита президента был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран в области энергетики.

Однако Болгария отказалась оказывать Украине военную помощь, чтобы якобы не обострять ситуацию на фронте.

Позже Зеленский заявил о принятии властями Болгарии решения о предоставлении нашей стране значительного пакета оборонной помощи.

Также президент Владимир Зеленский публично раскритиковал своего болгарскую коллегу Румена Радева из-за его позиции относительно войны России против Украины.

Позже стало известно, что из Болгарии Зеленский отправился в Прагу, где встретился с президентом Чехии Петром Павелом.

ПВО и не только. Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Финляндия решила 6 июля объявить о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдет, в частности, зенитное вооружение.

"Финляндия поставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял решение по этому вопросу 6 июля 2023 по предложению правительства", - говорится в сообщении правительства.

Это будет 17 поставок военной техники в Украину, в частности зенитное вооружение и боеприпасы.

Отмечается, что по оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы доставка достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или его расписании опубликована не будет.

США сегодня объявят новую помощь Украине. В нее войдут кассетные снаряды, - Reuters

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 7 июля, объявят новый пакет военной помощи Украине. В него войдут кассетные боеприпасы.

В пакете помощи, стоимость которого значительно превышает 500 миллионов долларов, Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.

Однако, по словам чиновников, пакет все еще обсуждается и может измениться.

Стоит отметить, что этот пакет помощи станет 42-м, утвержденным Соединенными Штатами для Украины с начала полномасштабного российского вторжения, на общую сумму более 40 миллиардов долларов.

По информации Sky News, представитель Белого дома подтвердил журналистам, что отправка кассетных боеприпасов Украине "активно рассматривается", но пока нет никаких решений.