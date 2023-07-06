Зеленский перед журналистами отчитал президента Болгарии из-за его позиции по поводу войны

Радев объяснил, что не собирается давать больше оружия Украине, поскольку это подорвет обороноспособность самой Болгарии. К тому же президент Болгарии заявил, что "нет военного решения этого конфликта".

"Все больше и больше оружия вряд ли приведет к такому решению", - добавил президент Болгарии.

Он призвал к деэскалации, прекращению огня и поиску решения дипломатическим путем.

На что Зеленский попросил не называть войну России против Украины "конфликтом".

"Я думаю, что люди в Болгарии четко понимают, что это не "конфликт", а война. Потому что когда конфликт, то миллионы людей не выезжают из страны, чтобы сохранить жизнь своих детей. Война на нашей территории, на нашей земле, поэтому мы четко знаем, что это не конфликт, а война", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что сейчас украинцы должны защищаться, чтобы война РФ не пришла в Болгарию, Польшу, или в другую страну.

"Если, не дай Бог, случится трагедия, и вы окажетесь на моем месте, и если люди, которые имеют с вами общие ценности, не помогут вам оружием, что вы будете делать? Скажете: "Путин, забирай болгарские территории"? Нет, я уверен, что вы как настоящий президент не допустите компромисса с таким государством", - сказал Зеленский.