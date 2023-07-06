ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении, уничтожили еще более трех рот россиян

В течение суток украинские воины выполнили 1293 огневых задачи на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили почти три роты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины преуспевают", - пишет Тарнавский.

За последние сутки потери врага составили убитыми и ранеными более трех рот.

Также было уничтожено 47 единиц военной техники россиян, в том числе:

6 танков;

3 ББМ;

4 пушки Д-30;

пушка 2С5 "Гиацинт-С";

4 БПЛА "Zala";

БПЛА "Supercam";

2 самоходные артиллерийские установки "Акация";

гаубица "Мста-С";

комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";

зенитный ракетный комплекс "Бук";

РЛС "Зоопарк";

2 станции РЭБ;

автомобильная техника.

5 складов боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Между тем, наши воины продолжают продвигаться в районе Бахмута возле Клищиевки, выбивая силы оккупантов на этом направлении. В частности, в Луганской области продолжаются тяжелые бои, а в Херсонской - враг пытается сдержать продвижение ВСУ на левый берег региона.