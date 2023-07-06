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ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении, уничтожили еще более трех рот россиян

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Четверг 06 июля 2023 13:30
ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении, уничтожили еще более трех рот россиян Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток украинские воины выполнили 1293 огневых задачи на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили почти три роты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины преуспевают", - пишет Тарнавский.

За последние сутки потери врага составили убитыми и ранеными более трех рот.

Также было уничтожено 47 единиц военной техники россиян, в том числе:

  • 6 танков;
  • 3 ББМ;
  • 4 пушки Д-30;
  • пушка 2С5 "Гиацинт-С";
  • 4 БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Supercam";
  • 2 самоходные артиллерийские установки "Акация";
  • гаубица "Мста-С";
  • комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
  • зенитный ракетный комплекс "Бук";
  • РЛС "Зоопарк";
  • 2 станции РЭБ;
  • автомобильная техника.
  • 5 складов боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Между тем, наши воины продолжают продвигаться в районе Бахмута возле Клищиевки, выбивая силы оккупантов на этом направлении. В частности, в Луганской области продолжаются тяжелые бои, а в Херсонской - враг пытается сдержать продвижение ВСУ на левый берег региона.

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